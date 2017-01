Il ragno rosso: clip italiana esclusiva del dramma-noir polacco

Arriva nei cinema italiani il 19 gennaio, distribuito da Lab 80, Il ragno rosso il thriller psicologico diretto da Marcin Koszalka e ispirato alla storia vera del serial killer soprannominato "il vampiro di Cracovia".



Siamo a Cracovia negli anni 60 dove troviamo il giovane Karol, un tuffatore esperto ma di buona famiglia. Una sera, al luna park, scopre casualmente il corpo di un bambino assassinato e, poco dopo, un uomo che si allontana silenziosamente dal parco divertimenti. Il ragazzo non avvisa le autorità e decide di agire da solo per rintracciare l'uomo misterioso e scoprire se è il serial killer soprannominato "il ragno rosso" che sta seminando il panico in città....

Vi diamo un assaggio di questo inquietante noir polacco con una clip italiana esclusiva: