Il ragazzo più felice del mondo: in anteprima il poster del film di Gipi presentato al Festival di Venezia

Gipi, al secolo Gian Alfonso Pacinotti, che è una delle punte di diamante del fumetto italiano e non solo, è stato a Venezia con il suo film d'esordio, che si chiamava L'ultimo terrestre. Era il 2011 e ora, a sette anni di distanza, torna al Lido per presentare la sua opera terza (che poi in realtà è quarta, perché dopo lo Smettere di fumare fumando in concorso a Torino nel 2012, c'è un altro film che però il suo autore ha voluto tenere nel cassetto): il film, protagonista della sezione Sconfini, ex Cinema nel giardino, si chiama Il ragazzo più felice del mondo, e racconta una storia davvero originale e insolita, e declinata con spirito anarchico e metacinematografico.



Lo spunto, reale, è quello di un misterioso personaggio che, scopre Gipi, ha scritto per anni lettere ai maggiori fumettisti e diegnatori italiani fingendosi un fan quindicenne, e chiedendo di ricevere da loro una tavola. Da qui, Gipi e la sua banda partono per un viaggio che è esplorazione di tantissime cose, ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa.

Questo che vedete qui di seguito è il primo poster di Il ragazzo più felice del mondo, che verrà proiettato al Festival di Venezia 2018 sabato 1° settembre.