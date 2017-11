Il Ragazzo Invisibile - Seconda generazione: in esclusiva il poster ufficiale del film

Praticamente da sempre - o perlomeno da quando, vinto l'Oscar con Mediterraneo, scartò bruscamente percorso tentando la strada della fantascienza con Nirvana e del noir con Denti - Gabriele Salvatores ci ha abituato a scelte coraggiose e spiazzanti, che dimostrano tutta la sua curiosità e la sua voglia di esplorare il mezzo cinema.

Ciò nonostante, quando nel 2014 uscì Il ragazzo invisibile, in molti rimasero a bocca aperta: non solo perché il regista milanese tentava la strada del film con supereroi in Italia, ma anche - e forse soprattutto - perché lo faceva, spinto da Francesca Cima e Nicola Giuliano della Indigo, percorrendo la strada del cinema per e con ragazzi, del family movie.

Il prossimo 4 gennaio debutterà nelle nostre sale Il ragazzo invisibile - Seconda generazione, che di quel film (che finiva aperto) è l'annunciato sequel. Un sequel nel quale il giovane Michele, oramai sedicenne, tenta tra mille difficoltà di vivere una vita normale nella consapevolezza del suo essere speciale, e che viene ulteriormente turbato in questo suo tentativo dall'irrompere sulla scena di una misteriosa gemella, Natasha, e della madre naturale Yelena.

Questo che vedete è il poster ufficiale di Il ragazzo invisibile - Seconda generazione, che vi presentiamo in anteprima esclusiva.





Scritto da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission, Il ragazzo invisibile - Seconda generazione vede protagonisti Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek, Noa Zatta e Valeria Golino, e arriverà nei cinema italiani grazie a 01 Distribution.