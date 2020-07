Il ragazzo di campagna: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 22 luglio con SimulWatch

News Cinema

Lasciare la fattoria per andare in città? Renato Pozzetto lo fa in uno dei suoi film più famosi degli anni 80, Il ragazzo di campagna. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 22 luglio alle 16.

La visione condivisa di mercoledì 22 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia del cinema italiano degli anni 80. Il ragazzo di campagna è uno dei film più famosi di Renato Pozzetto, quello che tutti ricordiamo per la scena del monolocale con "molti angoli", piccolo ma incredibilmente funzionale. L'attore, che in questo film è diretto da Castellano & Pipolo e recita accanto a Massimo Boldi, ha compiuto recentemente 80 anni, essendo nato il 14 luglio 1940. L'appuntamento per vedere tutti insieme Il ragazzo di campagna e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 22 luglio alle 16.

Renato Pozzetto interpreta Artemio contadinotto scapolo, è svegliato dal gallo di buon mattino e inizia svogliato il solito lavoro in una campagna brulla e smisurata. Il paese, che si trova ai margini di una ferrovia secondaria, quasi non esiste e l'unico svago dei pochi paesani è assistere al passaggio del treno. Inutilmente la madre propone all'indolente e maturo "ragazzo" il matrimonio con Maria Rosa, una giovanotta del paese sgraziata e bruttina. Artemio, stufo di quelle giornate monotone decide di andare in città a cercarsi un'occupazione più gratificante.





