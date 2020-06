Il racconto dei racconti: il film da vedere e commentare insieme domenica 14 giugno con SimulWatch

News Cinema

Il grande affresco fantasy diretto da Matteo Garrone. Appuntamento su SimulWatch domenica 14 giugno alle 20:30.

La visione condivisa di domenica 14 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Il racconto dei racconti, il grande affresco fantastico e favolistico immaginato e messo in scena da Matteo Garrone, uno dei nomi più importanti del cinema italiano contemporaneo.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Hulk e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi domenica 14 giugno alle 20:30.

L'ossessione di Matteo Garrone era quella di portare al cinema le fiabe contenute nella raccolta nota come "Lo cunto de li cunti", scritta da Giambattista Basile e pubblicata postuma tra il 1634 ed il 1636. Aiutato da un cast internazionale composto da attori come Salma Hayek, Toby Jones, John C. Reilly e Stacy Martin, ma anche come Alba Rohwacher e Massimo Ceccherini, dalla forografia di Peter Suschitzky, i costumi di Massimo Cantini Parrini e le scenografie di Dimitri Capuani e Alessia Anfuso, oltre che dalle splendide location naturali scovate da Gennaro Aquino, Garrone ha composto un film sbalorditivo e affascinante, che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2015, nell'anno in cui parteciparono anche alla corsa per la Palma d'oro anche Youth di Paolo Sorrentino e Mia madre di Nanni Moretti.



Il Racconto dei Racconti: Il trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: L'immensità della notte - The Vast of Night