Il pugile del Duce: Leone Jacovacci raccontato da Tony Saccucci e Mauro Valeri

A volte viene da pensare che, se si ama il cinema, la letteratura, se si amano le storie e il racconto, non si possa non amare lo sport. Nelle competizioni sportive, e nei loro protagonisti, si sintetizzano e si concentrano infatti tutte le variabili delle storie umane, i trionfi e le sconfitte, i gesti più nobili e le bassezze più turpi, i riscatti e le cadute. Lo sport mostra e racconta il mondo in cui viviamo e si è vissuti, i suoi campioni e le loro rivalità incarnano diversi modi di essere umani, di abitare il pianeta, di rispecchiare culture e nazioni.

Spesso, quindi, attraverso lo sport si sono raccontate vicende capaci di entrare nella storia e nell'immaginario collettivo, di influenzare il mondo e magari di aiutare a cambiarlo. Vicende edificanti e leggendarie, come i quattro ori vinti dal nero americano Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino del 1932 davanti agli occhi del Führer, che di certo non la prese bene.

Leone Jacovacci, la possibilità di vincere un Oro olimpico, o un titolo mondiale nel suo sport, il pugilato, non l'ha mai avuto. Perché, sebbene fosse uno dei boxeur più forti in Europa e forse al mondo in ben due categorie di peso, medi e medio-massimi, qualcuno nell'Italia di fine anni Venti ha fatto di tutto per minare la sua carriera, bloccarne sul nascere il mito, rimuoverlo dalla Storia.

Perché Leone Jacovacci, di cui infatti difficilmente avrete mai sentito parlare (al contrario di un certo Primo Carnera, che si presentava sul ring in camicia nera), scontava il fatto di essere un italiano nero, figlio di un italiano e di una congolese, nell'Italia di Benito Mussolini.

Jacovacci, un uomo dalla vita avventurosa, che ancora adolescente lasciò l'Italia (dove il padre l'aveva portato a 3 anni) per arruolarsi nella marina britannica, e poi finire a Londra e a Parigi fingendosi afroamericano col nome di Jack Walker, diventando in breve un pugile famoso e stimato, e che ci mise cinque anni a ottenere dalla Federazione pugilistica italiana il tesserino per poter combattere con i colori del suo paese e col suo vero nome.

"Nel 1928, l'anno in cui Jacovacci vinse il titolo europeo dei medi in un incontro tutto italiano contro il bianco Mario Bosisio, c'erano tanti italiani neri, meticci, ma nessuno lo sa," dice il sociologo Mauro Valeri, che da più di 25 anni si occupa di razzismo, e che di Leone Jacovacci è stato biografo, firmando il libro "Nero di Roma", edito da Palombi. "Così come nessuno sa che nella Prima Guerra Mondiale combatterono per il nostro paese ben quattro ufficiali neri, e che il primo aviatore nero della storia è stato un italiano, Domenico Mondelli."

Mondelli, racconta Valeri, fu discriminato dal fascismo e la sua brillante carriera stoppata, esattamente come accadde a Jacovacci: "Ma di questo non si parla, non c’è nulla che racconti il razzismo italiano in quel periodo. E questo è un problema storico che si riflette sul presente: è per questo che in Italia, se parli di razzismo, parli dello straniero. Non si parla degli 8 milioni di italiani che non hanno la pelle bianca, e che non hanno una rappresentazione mediatica, che non si rispecchiano da nessuna parte."

Se Valeri, che ha deciso di scrivere il suo libro su Jacovacci dopo un brutto episodio capitato al figlio (anche lui di madre africana), e dopo aver rintracciato in un paesino nei pressi di Verbania e aver ricevuto da lei uno scatolone con tutti i materiali lasciati da suo padre, è stato lo storico Tony Saccucci a decidere di portarla al cinema, in un documentario che si chiama Il pugile del Duce, prodotto dall'Istituto Luce e nelle sale italiane dal prossimo 21 marzo, Giornata Mondiale contro il Razzismo.

Il pugile del duce: Il trailer del film - HD

"Ho letto il libro di Mauro in estate, e ho subito capito che era necessario raccontare questa storia al cinema," spiega Saccucci. "Perché il suo è un libro coltissimo, minuzioso e complesso - che lui dice di aver scritto in sei anni ma secondo me sono stati di più - e io volevo rendere la storia di Leone la più semplice, più immediata, per farla arrivare a tutti."

Se inizialmente il neoregista, che nella vita insegna storia e filosofia in un liceo romano, aveva pensato di scrivere e progettare il documentario con Valeri, ha deciso di cambiare tutto e farlo diventare narratore e co-protagonista quando ha scoperto il motivo che aveva spinto il sociologo a lavorare su Jacovacci. E alla forma e alla struttura del film ha lavorato con la montatrice Chiara Ronchini e con la direttrice della fototografia Sabrina Varani, alternando alle immagini di repertorio, agli articoli e alle foto raccolte dallo stesso Leone Jacovacci in un librone che ne è cronaca fedele della carriera, immagini di quello stesso Stadio, allora Nazionale, oggi Flaminio, che fu teatro, il 24 giugno del 1928 dell'incontro che, paradossalmente, segnò la fine della carriera di Jacovacci.

"La Storia è una ricostruzione, spesso parziale," dice Saccucci, "e quella storia, la storia di Leone, è stata fatta letteralmente sparire, perché nessuno la ricostruisse." Perfino le immagini dell'Istituto Luce che documentano un match importantissimo e seguitissimo in anni in cui in Italia il pugilato era più seguito del calcio, in cui già Mussolini e il fascismo si erano impadroniti dello sport come strumento di propaganda, e che fu il primo evento sportivo oggetto di radiocronaca diretta nel nostro paese, fanno sparire letteralmente la vittoria del pugile nero, arrivando fino a poco prima della fine dell'ultimo round. Non esistono più foto o riprese che testimonino il momento della vittoria di Jacovacci.

Perché, come scrisse sulla Gazzetta dello Sport Adolfo Cotronei, la vittoria di Jacovetti era sgradita, impediva che lo "spirito bianco" fosse quello deputato a rappresentare il paese: "non può essere un nero a rappresentare l'Italia all'estero," diceva. Perché, detta in altre parole, perfino nella sua fase pre-coloniale il fascismo non poteva permettere che uno degli alfieri dell'Italia avesse la pelle nera.

Dopo quell'incontro, Leone Jacovetti, pur amatissimo dal pubblico, fu rimosso, fatto sparire: i giornali italiani parlavano solo dello sconfitto Bosisio e intervistavano solo lui. In più, c'era l'invenzione di Primo Carnera, a tenere alto il fascio littorio nel mondo del pugilato. E fu lo stesso Leone, conscio forse dell'imbarazzo che rappresentava e dell'impossibilità di proseguire la sua carriera, che decise di sparire rapidamente, di non lottare più per il riconscimento di un paese che non lo voleva, e di finire nell'oblio.

Un oblio dal quale, oggi, Tony Saccucci e Mauro Valeri l'hanno tirato fuori, raccontando la sua storia: la storia di un italiano nero, di nero di Roma. La storia rimossa di un'Italia nera, per fare più nera anche l'Italia di oggi.