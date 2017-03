Il protagonista di Scappa - Get Out Daniel Kaluuya risponde alle critiche di Samuel L. Jackson

Interessante scambio di opinioni che merita di essere riportato quello tra Samuel L. Jackson e il giovane protagonista di Scappa - Get Out Daniel Kaluuya.

La scorsa settimana la star di molti film di Quentin Tarantino aveva criticato la scelta di Kaluuya, nato in Inghilterra da genitori ugandesi, sostenendo che quel ruolo avrebbe dovuto essere interpretato da un attore afro-americano. Come noto il tema principale dell'horror venato di commedia nera diretto da Jordan Peele è il razzismo ancora strisciante nella società americana perbenista.

Queste le parole di Jackson, rilasciate durante la promozione di Kong: Skull Island: "Ci sono un sacco di attori neri britannici che lavorano negli Stati Uniti. Tutto il tempo. Mi chiedo come sarebbe stato il film con un fratello americano che capisce veramente la situazione, perché Daniel è cresciuto in un Paese dove ci sono coppie interrazziali da un secolo. In Gran Bretagna ci sono solo otto persone rimaste veramente bianche."

Kaluuya ha risposto a Samuel L. Jackson rilasciano un'intervista a GQ: "Io vedo la gente di colore come un solo uomo, non sopporto di dover provare che sono nero. Non so cosa significhino quelle parole, devo ancora metterle a fuoco. Rispetto i cittadini afro-americani, voglio solo raccontare storie di gente di colore. E' frustrante pensare che per interpretare quel ruolo debba espormi ai traumi che ho subito come persona di colore. Devo mostrare la mia frustrazione perché accettino che sono nero. Non importa che in qualsiasi stanza entri sia sempre la persona dalla pelle più scura. Non ne posso più di questa mentalità, io sono semplicemente un individuo."

Kaluuya ha poi continuato: "Quando frequento persone di colore mi fanno sentire "altro" perché la mia pelle è molto scura. Devo confrontarmi con gente che mi dice che sono "troppo nero", poi vengo in America e mi dicono che non sono nero abbastanza. Vado in Uganda e non riesco a parlare il loro linguaggio. In India sono nero, nella comunità nera ho la pelle scura, in America sono britannico! E basta!"

Queste le dichiarazioni dei due attori, certamente ricche di spunti di dibattito.

Tornando al cinema, ricordiamo che Scappa - Get Out (film di enorme qualità cinematografica e disturbante forza propositiva, ndr.), ha incassato al momento ben 110 milioni di dollari essendone costati soltanto 4,5. In poche parole, il caso cinematografico di questo inizio 2017. Il Film uscirà nei cinema italiani il 18 maggio.