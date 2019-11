News Cinema

Chris Pine e gli altri membri del cast torneranno al servizio del creator di Fargo e Legion.

Con una scelta sorprendente e piuttosto coraggiosa la Paramount Pictures ha messo Noah Hawley al timone del prossimo episodio del franchise di Star Trek. Il creator di due serie di culto come Fargo e Legion dirigerà dunque il quarto capitolo della celeberrima saga di fantascienza, con i tre protagonisti Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldana che dovrebbero tornare senza problemi nei rispettivi ruoli di Kirk, Spock e Uhura. Ricordiamo che prima di Hawley si era fatta la voce di C.J. Clarkson per la regia di uno Star Trek 4 che prevedeva un viaggio nel tempo in cui Kirk incontrava suo padre, il quale sarebbe stato interpretato da Chris Hemsworth. La Clarkson sarebbe stata la prima donna a dirigere un film della saga, ma tale ipotesi appare ormai definitivamente tramontata.

Adesso resta però un altro dubbio: che fine ha fatto il lungometraggio di Star Trek in versione più esplicita che Quentin Tarantino ha affermato di voler dirigere ben due anni orsono? Anche se la Paramount ha più volte ribadito che l’idea è ancora in piedi, è però moltissimo tempo che non se ne ha alcun aggiornamento.

Noah Hawley ha intanto recentemente esordito alla regia con Lucy in the Sky, presentato in anteprima mondiale all’ultimo Toronto Film Festival. Insieme alla protagonista Natalie Portman recitano nel film anche Jon Hamm, Zazie Beetz e Dan Stevens. Il film non ha purtroppo incontrato il favore del pubblico e della critica in America, ma a nostro avviso è stato notevolmente sottovalutato. E si lega con coerenza a molte idee sviluppate da Noah Hawley non soltanto nelle sue produzioni televisive ma soprattutto nei romanzi che ha scritto. Provate a leggere Un bravo padre o La congiura dei lunghi e ve ne renderete conto.