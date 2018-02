Il prossimo Jumanji verrà scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner

Visto l'enorme e forse inaspettato (almeno nelle proporzioni) successo di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, la Sony si è immediatamente assicurata gli sceneggiatori del prossimo episodio della serie. Scott Rosenberg e Jeff Pinkner scriveranno infatti quello che dovremmo a tutti gli effetti considerare il terzo capitolo del franchise, contando ovviamente anche l'originale diretto da Joe Johnston con protagonista Robin Williams.

Come prevedibile i quattro protagonisti di Jumanji: Benvenuti nella Giungla torneranno anche nel prossimo capitolo. Parliamo di Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Balck e Karen Gillan. Essendo questi attori interpreti degli avatar di quattro teenager che entrano nel gioco, bisogna adesso vedere quale sarà la variante del nuovo episodio: saranno nuovi ragazzi a entrare nei personaggi virtuali che abbiamo appena incontrato oppure saranno questi ultimi a entrare nel mondo reale?

Rosenberg e Pinkner hanno scritto per la Sony anche il prossimo Venom, diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Tom Hardy. Tra gli script del primo sceneggiatore troviamo un cult-action come Con Air con Nicolas Cage, mentre il secondo ha sceneggiato The Amazing Spider-Man 2. Non si sa ancora se Jake Kasdan, regista di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, tornerà dietro la macchina da presa anche per il prossimo film.

Al momento questo Jumanji è a quota 857 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.