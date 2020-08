Il professore matto, in arrivo un altro remake del classico della risata

News Cinema

The Nutty Professor, il Professore Matto, avrà una terza incarnazione dopo aver avuto le fattezze di Jerry Lewis e Eddie Murphy.

E' in preparazione un remake del Professore matto (1996) con Eddie Murphy, a sua volta remake del classico Le folli notti del dottor Jerryll, diretto e interpretato da uno scatenato Jerry Lewis nel 1963. A occuparsi di questa terza versione ci sarà la Project X Entertainment dello sceneggiatore James Vanderbilt e di William Sherak e Paul Neinstein: sembra proprio che l'azienda voglia dedicarsi ai rifacimenti: è anche dietro al prossimo rilancio di Scream con Courteney Cox e David Arquette.

The Nutty Professor, questo il titolo originale che ogni versione ha sempre mantenuto, fu concepito dal genio di Lewis come reinterpretazione comica di Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, capolavoro horror gotico scritto da Robert Louis Stevenson nel 1886. Nella chiave umoristica, l'imbranatissimo e complessato professor Kelp inventa un siero che lo trasforma in un superdisinvolto Buddy Love, esperto nel rimorchio del gentil sesso ma insopportabile: la versione con Murphy, diretta da Tom Shadyac, rincarava la dose rendendo obeso il protagonista, ribattezzato Klump, e aumentando le gag scatologiche. Dato il grande successo, Eddie Murphy tornò a interpretare il professore in La famiglia del professore matto nel 2000, per la regia di Peter Segal.