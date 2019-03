Il Professore e il Pazzo: Sean Penn in una clip italiana in esclusiva del film

Per la prima volta due attori amati e popolari come Mel Gibson e Sean Penn recitano insieme. Lo fanno nel film Il Professore e il pazzo, diretto da P.B. Shemran, regista di origine iraniana e coautore e coproduttore con Gibson di Apocalypto.

La storia, vera, è quella del professor James Murray (Gibson), al quale viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far questo, il professore chiederà a persone comune di inviargli via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato a un punto morto, riceve la lettera di William Chester (Penn) un ex professore ricoverato in manicomio. Le migliaia di parole che il Dottor Chester gli invia sono talmente fondamentali per la compilazione del dizionario che i due formeranno un’insolita alleanza che si trasformerà in una splendida amicizia.