News Cinema

Il prodigioso Maurice di Terry Pratchett diventa un film di animazione

Domenico Misciagna di 03 novembre 2021

È uno Sky Original previsto per il 2022 l'adattamento in animazione del 28° romanzo del Mondo Disco di Terry Pratchett, The Amazing Maurice, noto in Italia come "Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori". Tante le star inglesi al doppiaggio originale.