Il processo ai Chicago 7: scaricatevi da qui lo script di Aaron Sorkin, futuro candidato agli Oscar per il film

News Cinema

È uno dei migliori film dell'anno Il processo ai Chicago 7, scritto e diretto da Aaron Sorkin. Qui trovate la sceneggiatura originale in pdf.

Siete stanchi di incappare nella mediocrità ad ogni cambio di canale o scroll del dito sullo smartphone? Allora per Natale fatevi un regalo o fatelo al vostro appassionato partner e/o amico/a che trova nei film il suo habitat naturale e sa riconoscere la qualità artistica quando la incontra. Più in basso trovate il link per scaricare lo script de Il processo ai Chicago 7 che otterrà senza ombra di dubbio una nomination agli Oscar come una delle migliori sceneggiature dell'anno. Potete stamparla (meglio se su carta riciclata), farla rilegare e infiocchettarla con un bel nastro rosso prima di metterla sotto l'albero.

Scritto e diretto da Aaron Sorkin, assoluto maestro della parola e dello storytelling (autore delle serie The West Wing e The Newsroom nonché vincitore dell'Oscar per lo script di The Social Network), il film racconta il processo realmente avvenuto nel 1969, durante il quale sette persone furono accusate dal Governo Federale degli USA di aver causato rivolte di massa nella Convention dei Democratici a Chicago, svoltasi l'anno prima. Disuguaglianza razziale, poliziotti violenti e sistema giudiziario americano sono i temi attraversati dalla narrazione di un processo che non è stato né civile né penale, ma politico.

Leggi anche Il processo ai Chicago 7: la recensione