Il processo ai Chicago 7: nuovo trailer italiano per l'atteso film di Aaron Sorkin prodotto da Netflix

Netflix Original proporrà a partire dal 16 ottobre il secondo film da regista del grande sceneggiatore Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7, ecco il nuovo trailer italiano della storia di un evento cruciale per la società americana, avvenuto nel fatidico 1968, durante la Convention democratica.

A pochi giorni di distanza dal precedente, è stato diffuso un nuovo trailer italiano, che vi proponiamo qui sotto, de Il processo ai Chicago 7, nuova regia, la seconda, per il grande sceneggiatore Aaron Sorkin. Un film senz'altro molto atteso, targato Netflix Original, che lo presenterà nella propria piattaforma streaming a partire dal prossimo 16 ottobre, dopo un'uscita anche in Italia in cinema selezionati dal 30 settembre.

Un film che si concentra su giornate chiave per il '68 americano, un anno cruciale in tutto il mondo, forse ancora di più negli Stati Uniti, segnato a pochi mesi di distanza dall'assassinio di Martin Luther King, guida per la lotta per i diritti civili degli afro americani, e di Bobby Kennedy, la grande speranza democratica per raccogliere il testimone, con ancora maggior slancio riformatore, dal fratello John Fitzgerald Kennedy.

Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana. Il processo ai Chicago 7 è interpretato, fra gli altri, da Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance.

Il nuovo trailer italiano de Il processo ai Chicago 7