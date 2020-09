Il processo ai Chicago 7: il trailer italiano del film di Aaron Sorkin presto su Netflix

News Cinema

Nel cast del secondo film da regista del grande sceneggiatore ci sono Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Michael Keaton, John Carroll Lynch e Alex Sharp. Disponibile in streaming su Netflix dal 16 ottobre.

Dopo Molly's Game, Aaron Sorkin sta per debuttare su Netflix il 16 ottobre con il suo secondo film da regista, anche in questo caso il racconto di una vicenda e dei personaggi realmente esistiti: come indica esplicitamente il titolo, Il processo ai Chicago 7 racconta di uno degli eventi più noti della storia americana del Novecento, il processo a carico di un gruppo di attivisti (Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines e Lee Weiner, con l'aggiunta del leader delle Black Panthers Bobby Searle, poi processato separatamente) accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa per le violente rivolte avvenute a a Chicago durante la Convention democratica del 1968 a partire dalla manifestazione che i sette avevano organizzato.

Sorkin, che ha ereditato la regia da Steven Spielberg, inizialmente intenzionato a dirigere, è ovviamente anche stato sceneggiatore del film, di cui vi presentiamo il primo trailer italiano, e ha messo insieme un cast che comprende Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Michael Keaton, John Carroll Lynch e Alex Sharp.

Il processo ai Chicago 7: il trailer italiano del film di Aaron Sorkin:

Sinossi di Il processo ai Chicago 7:

Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana.