Il processo ai Chicago 7: il film da vedere e commentare insieme venerdì 16 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Aaron Sorkin scrive e dirige uno dei migliori film del 2020, Il processo ai Chicago 7. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 16 ottobre alle 21.

La visione condivisa di venerdì 16 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è uno dei migliori film del 2020. Il processo ai Chicago 7 è scritto e diretto da Aaron Sorkin, acclamato sceneggiatore di film come The Social Network, Moneyball - L'arte di vincere, La guerra di Charlie Wilson, Codice d'onore nonché creatore delle serie West Wing e The Newsroom. Questa sua nuova opera che ha scelto anche di dirigere, è incentrata sul processo realmente avvenuto nel 1969, durante il quale sette persone sono state accusate dal Governo Federale degli USA di aver causato rivolte di masse nella Convention dei Democratici a Chicago, tenutasi l'anno prima. Quale attore non desidera recitare le battute scritte da Sorkin? Il cast infatti è notevole: Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, William Hurt e Frank Langella sono tra gli interpreti di questo film che ha avuto una lunga gestazione ed è infine approdato su Netflix.

L'appuntamento per vedere tutti Il processo ai Chicago 7 e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 16 ottobre alle 21.

Nel corso del convegno che dà inizio alla storia de Il processo ai Chicago 7, ci sono state diverse manifestazioni contro la guerra in Vietnam, che hanno raggiunto l'apice quando i dimostranti si sono presentati armati di pietre. La polizia ha dovuto sedare le rivolte con lacrimogeni, mentre in centro di Chicago veniva messo a ferro e fuoco dalla protesta. Le indagini hanno portato all'identificazione di sette manifestanti: Abbie Hoffman, esponente della controcultura americana dal carattere irascibile e con precedenti penali, Jerry Rubin, Bobby Seale, John Froines, Tom Hayden, Lee Weiner e David Dellinger; tutti processati per cospirazione.



Il processo ai Chicago 7: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Jumanji: Benvenuti nella giungla.