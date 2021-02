Il processo ai Chicago 7: gratis su YouTube per due giorni il film di Aaron Sorkin

News Cinema

Per commemorare l'anniversario dello storico processo, il film - candidato a cinque Golden Globe e sicuro protagonista dei prossimi Oscar sarà reso disponibile gratuitamente in streaming sul canale YouTube di Netflix.

Considerato praticamente da tutti uno dei migliori film visti nel 2020, e fresco di cinque candidature ai Golden Globes (come miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura e miglior canzone), Il processo ai Chicago 7 sarà visibile gratuitamente da tutti per 48 ore sul canale YouTube di Netflix, per commemorare l'anniversario dello storico, vero processo che racconta.

Quella che doveva essere una protesta pacifica alla Convention Nazionale Democratica del 1968 si trasformò in un violento scontro con la polizia e la Guardia Nazionale. Gli organizzatori della protesta, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale - il cofondatore delle Pantere Nere - furono accusati di cospirazione e incitamento alla rivolta in un processo che passò alla storia.

Da oggi, venerdì 19 Febbraio alle ore 9.00 fino a Domenica 21 Febbraio alle ore 9.00 il film scritto e diretto da Aaron Sorkin, sicuro protagonista dei prossimi Oscar, sarà disponibile in lingua originale e sarà possibile attivare i sottotitoli in otto lingue, tra le quali l’italiano.

Questo è un videomessaggio di Sorkin e del suo cast (composto, tra gli altri, da Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Jeremy Strong) riguardo la decisione di rendere disponibile per tutti in streaming Il processo ai Chicago 7:





Per chi volesse approdondire ulteriormente la storia raccontata da Il processo ai Chicago 7, Netflix ha realizzato un podcast e un lungo e interessante articolo.