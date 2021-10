Il Principe di Roma: primo ciak per la commedia con Marco Giallini come Scrooge

News Cinema

Sono partite le riprese del nuovo film di Edoardo Falcone Il Principe di Roma, che vede protagonista Marco Giallini e che prende spunto da Canto di Natale di Charles Dickens.

A giudicare dal numero di progetti in lavorazione, il cinema è ripartito alla grande nella fase non più cruciale della pandemia, e già da un po’ si lavora parecchio sui set. Fra i film che sono entrati in lavorazione c'è anche Il Principe di Roma, che porta la firma di quell'Edoardo Falcone che ci ha regalato il poetico Io sono Babbo Natale, che esce il 3 novembre e che è l'ultima prova d'attore di Gigi Proietti.

Il Principe di Roma ha due cose in comune con Io sono Babbo Natale: la prima è la presenza di Marco Giallini come protagonista, mentre la seconda è un legame con il Natale, perché la fonte di ispirazione del film è "Canto di Natale" di Charles Dickens. Il personaggio principale, infatti, somiglia molto a Scrooge.

Gli altri interpreti de Il Principe di Roma sono Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci, Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston. Il soggetto è di Edoardo Falcone e Marco Martani, mentre la sceneggiatura è sempre di Falcone e di Paolo Costella, regista della commedia di imminente uscita Per tutta la vita.

Il Principe di Roma è prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky. Ecco la sinossi ufficiale:

Roma, 1829. Bartolomeo (Marco Giallini) è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Accompagnato da compagni d'eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.