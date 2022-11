Il Principe di Roma: Giulia Bevilacqua presenta Bartolomeo/Marco Giallini in un backstage in anteprima esclusiva

News Cinema

Si chiama Bartolomeo detto Meo il losco uomo d'affari che nella Roma ottocentesca è alla ricerca di un titolo nobiliare. A dirci qualcosa del personaggio interpretato da Marco Giallini è Giulia Bevilacqua in un backstage in anteprima esclusiva. Il Principe di Roma arriva al cinema il 17 novembre.

Uno dei personaggi più simpatici, veraci e nello stesso tempo leggiadri, e soprattutto più umani e affettuosi de Il Principe di Roma è la governante Teta, che si prende cura dello scontroso e avido Bartolomeo alias Marco Giallini e che ci porta nella Roma della prima metà dell'Ottocento.



Teta ha il volto di Giulia Bevilacqua, che è nata proprio nella capitale d'Italia e che, diretta da Edoardo Falcone, si esprime in un ottimo romanesco. L'attrice ha una certa familiarità con i film in costume. L'abbiamo vista infatti in Moschettieri del Re - L'ultima missione. Giulia, inoltre, non è al suo primo film con Marco Giallini, con cui ha diviso il set sia di Tutta colpa di Freud che di C'era una volta il crimine. Anche il regista ha già lavorato con il Rocco Schiavone della tv e lo ha voluto nel cast di Se Dio vuole, la sua opera prima, e di Io sono Babbo Natale, nel quale l'attore duettava magnificamente con Gigi Proietti.

Il personaggio che Edoardo Falcone ha voluto affidare a Marco Giallini e alla sua verace romanità non somiglia a Onofrio del Grillo, protagonista de Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli. Oltre a ricordare l'umanità descritta da Luigi Magni nei suoi film in costume e ambientati a Roma, e a rammentare gli irriverenti sonetti di Gioacchino Belli, Bartolomeo detto Meo ha qualcosa in comune con l'arcigno Ebenezer Scrooge. Non a caso il regista ha preso spunto da "Canto di Natale" di Charles Dickens, da cui ha tratto l'idea dei tre fantasmi che fanno visita al personaggio principale. Anche loro rappresentano il passato, il presente e il futuro, ma hanno una precisa identità. Prima appare Beatrice Cenci (Denise Tantucci), poi Giordano Bruno (Filippo Timi) e infine Papa Borgia (Giuseppe Battiston senza la sua inconfondibile barba). Non diremo cosa mostrano a Bartolomeo, ma solo che lo aiuteranno a vedere le cose da una prospettiva diversa. Nel cast del film troviamo anche Sergio Rubini e Andrea Sartoretti.



Il Principe di Roma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il backstage in anteprima esclusiva de Il Principe di Roma