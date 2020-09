Il principe d'Egitto: il film da vedere e commentare insieme giovedì 17 settembre con SimulWatch

News Cinema

Nel 1998 la DreamWorks Animation era agli esordi e prendeva le distanze dai film Disney producendo Il principe d'Egitto. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 17 settembre alle 17.

La visione condivisa di giovedì 17 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'animazione prodotto dalla DreamWorks e ispirato al Libro dell'Esodo. Il principe d'egitto, realizzato nel 1998 con una tecnica che combinava immagini al computer e animazione tradizionale, era un dichiarato tentativo di offrire qualcosa di diverso rispetto ai film Disney i cui ultimi tre titoli erano Mulan, Hercules e Il gobbo di Notre Dame. La DreamWorks era agli esordi e Il principe d'Egitto era il suo primo lavoro animato insieme a Antz.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Il principe d'egitto e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 17 settembre alle 17.

Il Libro dell’Esodo si articola in 40 capitoli, ma il Principe d'Egitto si ispira ai primi 14 che raccontano il soggiorno degli Ebrei in Egitto, la loro schiavitù e la miracolosa liberazione avvenuta grazie a Mosè (che nella versione originale ha la voce di Val Kilmer). La storia quindi si colloca intorno al 1250 a.C. quando il faraone Seti, temendo che un aumento allarmante degli schiavi possa portare a una ribellione, ordina alle sue guardie di uccidere tutti i neonati maschi ebrei. Una madre in preda al panico, si precipita al fiume Nilo per sfuggire alle guardie del faraone che cercano il suo bebè e depone il piccolo in un cestino, lo addormenta cantandogli una ninna nanna, e lo affida alle acque, sperando che lo conducano al sicuro. Il neonato viene trovato e adottato dalla la regina Tuya, e lo cresce insieme a suo figlio Ramses. Venti anni dopo Mosè inizia a ricordare qualcosa. In seguito a un sogno angoscioso, trova la pittura che racconta la strage dei neonati e il faraone gli racconta tutta la verità, sostenendo che dopotutto gli ebrei erano solo schiavi.





