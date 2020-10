Il principe cerca moglie 2 venduto da Paramount ad Amazon arriverà direttamente in streaming

News Cinema

Arriverà direttamente in streaming su Amazon Prime Video il sequel di Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, venduto da Paramount per una bella cifra.

C'era una volta il cinema, di fronte a certe notizie verrebbe da commentare: ultimo in ordine di tempo a passare dalla prevista distribuzione in sala allo streaming è uno dei sequel più attesi, Coming to America 2, seguito a distanza di 32 anni dal grande successo di Eddie Murphy, Il principe cerca moglie di John Landis con Arsenio Hall, James Earl Jones e John Amos.

Inizialmente previsto per il cinema, il film è stato venduto, a quanto riporta Variety, dalla Paramount ad Amazon Studios per 125 milioni di dollari. Coming to America 2, dunque, come già un altro titolo interpretato da uno straordinario Eddie Murphy, Dolemite Is My Name, lo vedremo sugli schermi delle nostre tv. Amazon Prime Video ne ha programmato l'uscita il 18 dicembre (al cinema avrebbe dovuto uscire per Natale).

Murphy è anche produttore del film. Per Amazon, comunque, un altro bel colpo, dopo l'acquisizione di Borat 2 e dell'adattamento da Tom Clancy Without Remorse con Michael B. Jordan. La Paramount ha già venduto allo streaming, stavolta a Netflix, Il processo dei Chicago 7 e l'action comedy Lovebirds.

Ne Il principe cerca moglie 2, diretto da Craig Brewer, il principe Akeem sta per diventare re del suo Paese, Zamunda, quando scopre che in America ha un figlio di cui ignorava l'esistenza, uno scafato ragazzo del Queens di nome Lavelle. Per esaudire il desiderio del padre defunto di educare il nipote per il trono, Akeem e Semmi vanno a cercarlo in America. Nel film, oltre ad Arsenio Hall e James Earl Jones, che riprendono i loro ruoli, compaiono anche Jermaine Fowler, Tracy Morgan, Leslie Jones e Wesley Snipes.

