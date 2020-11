Il principe cerca moglie 2 andrà in streaming su Amazon Prime Video: c'è una data d'uscita

News Cinema

Amazon ha acquistato dalla Paramount i diritti di distribuzione di Il principe cerca figlio, sequel del popolarissimo film con Eddie Murphy diretto da John Landis nel 1988.

Amazon Studios ha acquisito da Paramount Pictures i diritti di distribuzione in tutto il mondo della commedia Il principe cerca figlio, l'attesissimo sequel del Principe cerca moglie, commedia del 1988 interpretata da Eddie Murphy e Arsenio Hall e diretta da John Landis.

Il principe cerca figlio verrà distribuito quindi in streaming oltre 240 paesi e territori su Amazon Prime Video a partire dal 5 marzo del 2021.

Ancora una volta, quindi, uno dei titoli di punta di quella che doveva essere la stagione cinematografica 2020/2021 bypasserà il circuito delle sale per arrivare al pubblico direttamente a casa sulle piattaforme digitali.

In questo nuovo film, che sarà diretto da Craig Brewer - regista di film come Hustle & Flow, Black Snake Moan e il remake di Footloose, e con cui Eddie Murphy ha lavorato nell'acclamato film Netflix Dolemite is my Name - il Principe Akeem sta per essere incoronato Re di Zamunda, quando scopre di avere un figlio di cui non aveva mai saputo niente in America: un furbo ragazzo di strada del Queens di nome Lavelle. Per onorare il desiderio espresso dal padre sul letto di morte, Akeem e Semmi partono nuovamente per gli Stati Uniti, per trovare il ragazzo e crescerlo come un principe ereditario.

Anche in questo caso il soggetto è farina del sacco di Murphy, mentre la sceneggiatura è di Kenya Barris, autore della sit-com Black-ish, che ha lavorato su un copione inizialmente firmato da David Sheffield e Barry W. Blaustein.