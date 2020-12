Il principe cerca figlio: il primo trailer del ritorno di Eddie Murphy alias Akeem a New York

News Cinema

In arrivo il 5 marzo su Prime Video, il sequel de Il principe cerca moglie mostra la sua mercanzia nel primo trailer in italiano. Il titolo ufficiale è Il principe cerca figlio.

Sono 32 anni che aspettiamo il ritorno del Principe Akeem e cosa scopriamo? Che è diventato Re, naturalmente. Come ormai sappiamo, il cult movie diretto da John Landis nel 1988 ha un seguito intitolato ufficialmente Il principe cerca figlio.

Nel sequel, diretto da Craig Brewer, Eddie Murphy, appena eletto Re del lussureggiante regno di Zamunda, viene a conoscenza del ftto che un suo figlio è fuggito a New York. Akeem è costretto a partire dal continente africano e fare ritorno nel Queens, il quartiere della Grande Mela dove tutto ebbe inizio, per rintracciare e riportare a casa il giovane principe ereditario. In questa nuova avventura Akeem sarà ancora una volta affiancato dal suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall).