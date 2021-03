Il principe cerca figlio con Eddie Murphy: i numeri di un successo meditato

News Cinema

Esclusiva Amazon Prime Video, Il principe cerca figlio, seguito del Principe cerca moglie, registra un notevole successo: ecco come si misura. E non ovunque è uscito in streaming...

Pubblicato qualche giorno fa in esclusiva su Amazon Prime Video, Il principe cerca figlio con Eddie Murphy, sequel del cult Il principe cerca moglie del 1988, è diventato subito un successo, ma dove lo si capisce? Se per un'uscita cinematografica la valutazione è relativamente semplice, guardando agli incassi, per un'opera in streaming la cosa è meno evidente, però è possibile ricostruirlo triangolando vari dati. Dovremo abituarci a questi approfondimenti più complessi? Leggi anche Dove eravamo rimasti? Eddie Murphy parla del suo ritorno con Il principe cerca figlio

Il principe cerca figlio, Eddie Murphy fa da volano allo streaming

Attualmente la pagina di Il principe cerca figlio su Prime Video ha ricevuto 9.000 recensioni: al di là della media voto sulle quattro stelle, è proprio la quantità in sè di "review" a fornire una bussola verso l'accoglienza positiva del titolo. Pare inoltre che l'app di Amazon Prime Video, in concomitanza con la pubblicazione del lungometraggio di Craig Brewer, sia diventata l'app più scaricata nell'App Store Chart. Sul fronte social, secondo la società di social media analysis Listen First, in questo inizio 2021 il film è stato il più discusso su Twitter.

Tutto questo può essere stato dovuto alla campagna pubblicitaria, che ha compreso perino uno spot al Super Bowl (chi se lo sarebbe immaginato fino a pochi anni fa per un "film in streaming"?) e una premiere mondiale in remoto con 2,328 ospiti connessi. È intuibile tuttavia che la magica nostalgia ha avuto il suo peso, come conferma Jennifer Salke a capo degli Amazon Studios: "Il pubblico ha parlato e Il principe cerca figlio era il film che tutti stavano aspettando." A questo può avere contribuito la disponibilità concomitante sul servizio del capitolo precedente Il principe cerca moglie.

C'è però un risvolto più interessante in quest'uscita. Non è stata ovunque un'uscita solo streaming. Guarda Il principe cerca figlio su Amazon Prime Video

Il principe cerca figlio ben accolto nelle sale africane