Il primo Natale: è record di incasso italiano dell'anno per Ficarra e Picone

Il film sfiora il 40% della totalità dei biglietti staccati durante il weekend cinematografico.

È in anticipo sul Natale, ma spara i botti come se fosse Capodanno. Il festeggiamento è fragoroso per Il Primo Natale, il film di e con Ficarra e Picone, che nel primo weekend di programmazione con oltre 3 milioni e 100 mila euro, si aggiudica il miglior weekend della stagione e il miglior incasso per un film italiano al debutto.

Tra giovedì 12 e domenica 15 dicembre il film sfiora il 40% del totale dei biglietti staccati nelle sale italiane. "Siamo davvero felici che in tantissimi abbiano fatto insieme a noi questo viaggio straordinario alla ricerca del vero Natale e, forse, del vero senso dell’essere uomini" hanno dichiarato i due attori e registi. Per completezza di informazioni, potete trovare qui i risultati del box office italiano nel weekend 12-15 dicembre.

Il primo Natale: la trama

Salvo e Valentino interpretano, rispettivamente, un ladro e un sacerdote. Il palermitano Salvo è un ladro di sacre reliquie, ma non è affatto credente e vede nei suoi santi furti solo un'occasione di arricchimento. Valentino è un prete che esercita nel paesino siculo ed è fortemente affascinato dal presepe e dall'incanto che la sacra composizione suscita nei fedeli, tanto da realizzarne uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto di Gesù Bambino. Quando Salvo, mosso dal clamore suscitato dall'iniziativa di don Valentino, decide di rubare la statua, non si aspetta che il suo mondo ateo e quello cristiano si scontreranno in pieno.

I due si ritroveranno catapultati indietro nel tempo nella Palestina di oltre duemila anni fa, fino all'epoca, appunto, del primo Natale. Mentre si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per fare in modo che la venuta al mondo di Gesù vada secondo la tradizione, Re Erode (Massimo Popolizio), intimorito dalla prossima nascita di quello che è stato definito il "Re dei Re", è sulle loro tracce.

Questo viaggio fantastico e inaspettato si trasformerà in una vera e propria missione: salvare la vita a Gesù, ma sarà anche un'occasione per scoprire se stessi. Salvo e Valentino cambieranno le sorti del Natale o riusciranno a salvare la festa più attesa dell'anno?

Il primo Natale: il trailer

Il film è il settimo che Salvatore Ficarra e Valentino Picone girano insieme. La sceneggiatura di Il primo Natale è stata scritta ancora in collaborazione con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, mentre l'allestimento complesso del film in costume è affidato alle cure di Francesco Frigeri per le scenografie, tre volte David di Donatello. La fotografia è a cura del conterraneo Daniele Ciprì.