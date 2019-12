Il primo Natale è in vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Ficarra e Picone scalzano Frozen 2, che scivola al secondo posto. Segue al terzo L'immortale.

Il primo Natale di e con Ficarra & Picone, come ampiamente previsto, è risultato primo al boxoffice italiano del weekend: l'incasso all'esordio del film è di 3.143.000 euro, con media di 4.000 per 773 copie in circolazione. La storia di un ladruncolo e di un prete trasportati per magia al tempo della nascita di Gesù sta per affrontare una concorrenza nutrita: il prossimo weekend arrivano Star Wars L'ascesa di Skywalker e Pinocchio, e forse il lungometraggio si sarebbe messo più al sicuro toccando almeno i 5 milioni alla partenza. Il tema del racconto tuttavia dovrebbe aiutarlo molto durante le effettive festività.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle viene quindi alfine scalzato dal primo al secondo posto: questa settimana incassa 1.641.000 euro, toccando quindi il totale italiano finora di 14.960.000. A questo punto ci sembra difficile che il sequel Disney raggiunga da noi il risultato del primo Frozen, che alla fine della sua corsa splendeva con 19.400.000 euro. Nel mondo il cartoon vanta già un botteghino da 1.032.000.000 di dollari: anche in questo caso, comunque, non scommetteremmo sul superamento del record precedente di 1.270.000.000.

Scende dalla seconda alla terza posizione il vincitore morale di questi giorni: Marco D'Amore e il suo L'immortale portano a casa un altro 1.114.000 euro e totalizzano perciò 4.922.000. La media sui 2.194 euro per 508 copie rimane sostenuta: potrebbe rastrellare ancora, anche perché la concorrenza imminente ha poco a che vedere con la sua proposta.