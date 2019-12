Il primo Natale è in sala, in streaming ripassate Ficarra & Picone su Infinity

News Cinema

Il servizio on demand ha a disposizione cinque lungometraggi dello spiritoso duo comico siciliano.

Con Il primo Natale di e con Ficarra e Picone già primo al boxoffice, potrebbe essere simpatico ripassare diversi film del duo comico siciliano, presenti in streaming su Infinity inclusi nella sottoscrizione mensile al servizio on demand. Procediamo in ordine cronologico.

In Il 7 e l'8 (2007), diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Giambattista Avellino, Tommaso e Daniele scoprono di essere stati scambiati in culla per un crudele scherzo del destino: potranno mai scambiarsi le proprie vite, del tutto diverse? Tommaso è un ladruncolo, Daniele uno studente eterno...

La matassa (2009), sempre codiretto da Ficarra e Picone con Giambattista Avellino, li vede nei panni di due cugini che proseguono una tradizione di faida familiare. Saranno costretti a interagire quando si troveranno invischiati in faccende mafiose.

In Anche se è amore non si vede (2011), Salvo e Valentino sono due amici siciliani che vivono a Torino. Tanto Valentino è morbosamente attaccato alla consorte Gisella (Ambra Angiolini), quanto Salvo ha un'idea dell'amore molto più... flessibile e mandrillesca.

Andiamo a quel paese (2014) vede due amici, Salvo e Valentino, lasciare la grande città per tornare nel paese natìo, Monteforte. Lì la vita per due disoccupati costa meno. Soprattutto, la grande quantità di pensionati rappresenta un potenziale bacino di introiti da sfruttare...