Il primo boxoffice del weekend italiano dopo il lockdown: ecco chi è in testa

News Cinema

Le sale aperte non sono ancora tante, ma questa è la prima top five del botteghino italiano dopo il lockdown per Coronavirus.

Forse non ve ne siete resi conto, ma quello che è appena terminato è stato il primo weekend dalla riapertura delle sale in Italia (almeno nominale), avvenuta il 15 giugno: vi presentiamo quindi il primo boxoffice italiano del weekend dopo il lockdown, premettendo ancora una volta alcune considerazioni. Un pezzo come questo ha un valore simbolico, di sprone e allo stesso tempo di speranza: i numeri che indichiamo in sè sono irrisori, anche perché le sale che hanno effettivamente riaperto i battenti nel Paese sono pochissime. Alcuni di questi lungometraggi sono peraltro già disponibili in streaming, ma da qualche parte, dopo l'apocalisse Coronavirus, bisogna pur ricominciare. L'atteso Tenet di Christopher Nolan, prima grossa uscita in arrivo, debutterà il 3 agosto: in questo mese ci sarà da scalare una vetta per ripristinare abitudini. Leggi anche Una sera al cinema, e non vedo l’ora di tornarci

Non è un adattamento di Victor Hugo il francese I miserabili, in vetta con i suoi 26.000 euro: il film di Ladj Ly è in realtà un crudo spaccato nelle vite difficili delle periferie parigine. Dal 18 al 21 ha incassato una ventina di migliaia di euro. E' stato visto finora da 4.722 persone.

Secondo posto per un film italiano, premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino: è la "fiaba" nerissima Favolacce dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano, che chiude la sua prima settimana in sala con 13.120 euro.

In terza, quarta e quinta posizione apparenti grandi numeri totali, ma solo perché siamo di fronte a vecchie uscite ora riproposte, che avevano registrato la maggior parte degli introiti prima del lockdown. La terza posizione è occupata da Parasite (7.300 euro nel weekend, 5.560.000 in totale), a seguire troviamo Bad Boys for Life (4.170 euro, totale 1.408.000) e Piccole donne (3.400, totale 5.862.000).



Il box office completo del weekend



I Miserabili: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it