Il prequel de La notte del giudizio si intitolerà The First Purge

E' stato annunciato con un divertente teaser poster che rimanda ai cappellini indossati da Trump con la scritta "Make America Great Again", con intenti ovviamente satirici, il titolo del quarto film della serie iniziata con La notte del giudizio del 2013.

Non è particolarmente originale, ma conferma quello che già si sapeva: The First Purge racconterà le origini della notte dello Sfogo, quando il partito dei Nuovi Padri Fondatori vince le elezioni e per mettere fine alla violenza tenta un esperimento controllato su una comunità isolata, per vedere se dare libero sfogo per una notte ai propri peggiori impulsi fa calare il tasso di crimini. Le conseguenze le abbiamo viste nei tre film precedenti.

Gerard McMurray dirige il film su sceneggiatura del creatore della serie James DeMonaco, con la produzione di Jason Blum e Michael Bay con Brad Fuller, Andrew Form e Sébastien K. Lemercier. Come vedete dal poster, The First Purge uscirà in America il 4 luglio, per festeggiare con un po' di sana satira politica il giorno dell'Indipendenza.