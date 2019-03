Il prequel de I Soprano si intitola ora Newark e uscirà nel settembre 2020

La Lionsgate ha scelto il 25 settembre 2020 come data d’uscita nelle sale americane di Newark (titolo precedente The Many Saints of Newark), prequel per il cinema della leggendaria serie TV I Soprano. A questo punto il film che sarà diretto da Alan Taylor potrebbe partecipare a festival prestigiosi come Venezia e/o Toronto per poter poi sfruttarne la pubblicità al momento dell’uscita nei cinema.

Il cast di Newark è semplicemente impressionante: oltre al protagonista Alessandro Nivola che interpreterà il personaggio di Nick Moltisanti reciteranno nel film anche Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll, Ray Liotta, Billy Magnussen e Michael Gandolfini, il quale darà vita alla versione più giovane di Tony, il ruolo che ha reso suo padre James un mito del piccolo schermo.

Newark sarà ambientato negli anni ’60, principalmente durante i terribili scontri in New Jersey che coinvolsero le comunità afroamericane e italoamericane dello stato. La sceneggiatura è stata scritta dal creator de I Soprano David Chase insieme a Lawrence Konner. Da notare che Alan Taylor a suo tempo diresse vari episodi della fortunatissima serie targata HBO.