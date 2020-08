Il premio per l’interpretazione della Berlinale dal 2021 sarà gender neutral

News Cinema

Il Festival di Berlino annuncia per il prossimo anno, il 2021, un’edizione fisica con una rivoluzionaria novità, il premio per l’interpretazione gender neutral.

Il Festival di Berlino ha comunicato le prime decisioni per la prossima edizione, quella del febbraio 2021. Prima di tutto ha confermato che sarà organizzata come una manifestazione fisica, con eventi e ospiti presenti in loco, mentre lo European Film Market sarà ibrido. Naturalmente bisognerà poi vedere cosa accadrà nei prossimi mesi e in che modo il governo e l’Europa varierà le proprie regole.

Intanto il festival ha riorganizzato i premi consegnati nel corso di ogni edizione dalla giuria internazionale. Per la prima volta i premi per l’interpretazione, con una decisione che definiremmo rivoluzionaria per i grandi festival, saranno assegnati su una base gender neutral, senza distinzione di genere. I premi come Miglior attore e Miglior attrice diventano quindi Orsi d’argento per la “Best Leading Performance” e per la “Best Supporting Performance”.

Verrà inoltre assegnato un nuovo riconoscimento, l’Orso d’argento Premio della giuria, che sostituisce il Premio Alfred Bauer dopo le polemiche relative al ruolo nell’organizzazione nazista del primo direttore della Berlinale. Uno studio storico al riguardo, stilato da alcuni specialisti, è in corso di elaborazione e verrà diffuso a fine estate. “Crediamo che non separare i premi nel campo dell’interpretazione in base al genere dia un segnale di una consapevolezza riguardo al genere ancora maggiore nell’industria cinematografica”, così hanno commentato i due direttori della Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Ecco un riepilogo dei premi, con la dicitura ufficiale, che verranno consegnati dal prossimo anno alla Berlinale