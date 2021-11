Il potere del cane: il trailer italiano ufficiale del film Netflix di Jane Campion

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Venezia, il film vede protagonisti Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons e Kirsten Dunst. Il potere del cane uscirà in cinema selezionati il 17 novembre e sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 1° dicembre.

Oltre a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, in concorso al Festival di Venezia, lo scorso settembre, Netflix schierava anche l'atteso nuovo film di Jane Campion, Il potere del cane. Ed esattamente come per il film del regista italiano, anche quello della Campion sarà protagonista di una uscita in alcuni cinema selezionati prima di diventare disponibile in streaming sulla piattaforma.

Il potere del cane sarà nelle sale il 17 novembre, per poi debuttare su Netflix il 1° dicembre.

Attesissimo ritorno alla regia della Campion a dodici anni da Bright Star, Il potere del cane è l'adattamento di un romanzo del 1967 di Thomas Savage, edito in Italia da Neri Pozza, che racconta una ruvida storia western ambientata nel Montana del 1924 e vede protagonisti due fratelli molto uniti ma molto diversi tra loro che vedono emegere conflitti tra loro quando uno di loro si sposa e porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere nel ranch di famiglia. Nei panni dei protagonisti di questa storia che cambia di continuo fuoco narrativo e che si appoggia sulle bellissime immagini volute dalla regista ci sono Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst e Kodi Smit-McPhee.

Il potere del cane: trailer italiano ufficiale