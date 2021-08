Il potere del cane: ecco il teaser trailer ufficiale del film di Jane Campion in concorso al Festival di Venezia

News Cinema

Attesissimo ritorno alla regia della Campion a dodici anni da Bright Star, Il potere del cane è tra i film in corsa per il Leone d'oro a Venezia 78. Interpretato da Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie e Keith Carradine, il film sarà disponibile prossimamente in streaming su Netflix.