Il potere dei soldi: Harrison Ford e Gary Oldman di nuovo uno contro l'altro, come 15 anni prima

Harrison Ford e Gary Oldman tornano a sfidarsi a distanza di 15 anni dalla lotta per la sopravvivenza dell'action Air Force One ne Il potere dei soldi, adattamento di un romanzo diretto da Robert Luketic.

Dove ci eravamo già visti? Deve averlo pensato Harrison Ford, trovandosi di fronte, di nuovo, un osso così duro come Gary Oldman, con cui torna a incrociare la sciabola ne Il potere dei soldi, a distanza di 15 anni da Air Force One.

Il potere dei soldi, ma Harrison Ford e Gary Oldman non si erano già visti?

In Air Force One, Ford interpretava nientemeno che il presidente degli Stati Uniti che, in viaggio con il suo aereo di rappresentanza insieme a collaboratori e la sua famiglia, si trovava a bordo un gruppo di terroristi kazaki spietati, riusciti a salire a bordo segretamente. Fra di loro c’era lo spietato leader, Egor Korshunov, che è proprio interpretato dal britannico Gary Oldman, con tanto di accento russo. Non vi diciamo come finisce in quel caso la disfida, ma qualcosa la scopriamo insieme volentieri su Il potere dei soldi, diretto da Robert Luketic nel 2013, in cui i due tornano a condividere lo stesso set, anche se non la stessa idea del mondo.

Qui i due lasciano la scena al giovane protagonista del film, quel Liam Hemsworth che ha interrotto il lavoro su Hunger Games per lavorare al film. insomma, basta che non lo chiamate il fratello di Thor, del più famoso Chris. Ci spiace, Liam, ma è così, però sei senz’altro più noto del terzo fratello, il maggiore, Luke.

Tornando al film, Liam è un inventore alle prime armi che viene licenziato per insubordinazione dalla corporation guidata da Nicholas Wyatt (Gary Oldman). Pensa bene però di usare la carta di credito aziendale per fare festa una sera in discoteca insieme ad altri oramai ex colleghi, anche lui colpiti dal benservito. A quel punto viene minacciato di essere denunciato per truffa e finire in galera se non accetterà di agire come agente di spionaggio industriale sotto copertura da una società rivale guidata, guarda caso, dall’ex mentore di Oldman: Harrison Ford.

Il potere dei soldi, alcune curiosità

Il ruolo di Oldman inizialmente era stato offerto a Kevin Spacey, che però rifiutò. Il film è l’adattamento, scritto da Barry Levy e Jason Dean Hall, del romanzo del 2004 Paranoia (Rizzoli) di Joseph Finder, che è anche il titolo originale. Un altro suo libro è diventato un film, High Crimes - Crimini di stato (2002), con Ashley Judd e Morgani Freeman.

È un film girato interamente nello stato della Pennsylvania, soprattutto a Philadelphia e dintorni. Nel cast anche la splendida Amber Heard, Embeth Davidtz e soprattutto il grande Richard Dreyfuss. Quest’ultimo ha lavorato già con Harrison Ford, nel 1973, in American Graffiti, anche se non avevano delle scene insieme

Il potere dei soldi, il trailer