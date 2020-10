Il posto delle fragole: il film da vedere e commentare insieme giovedì 15 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Il posto delle fragole, insieme a Il settimo sigillo, è il film che ha dato fama internazionale all'autore svedese Ingmar Bergman. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 15 ottobre alle 15.

La visione condivisa di giovedì 15 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 1958. Il posto delle fragole è scritto e diretto da Ingmar Bergman e, secondo un sondaggio internazionale che ha interpellato i maggiori critici cinematografici di vari paesi, è considerato come uno dei migliori film della storia del cinema. Bergman esplora il significato dell'esistenza umana, descrivendo il viaggio di un uomo attraverso le proprie angosce e i rancori nella ricerca di un senso di pace interiore.

Il posto delle fragole, è un film drammatico del 1958 diretto da Ingmar Bergman. In occasione del 50° anniversario della sua attività lavorativa, l’anziano Isak Borg (Victor Sjöström), eccelso professore di medicina, deve raggiungere l’università di Lund in Svezia per ritirare un prestigioso premio alla carriera. Tuttavia, il giorno della partenza, dopo aver fatto un terribile incubo in cui rivede se stesso morto dentro una bara, il professore decide di non affrontare più il viaggio in aereo, ma di spostarsi in automobile. La nuora Marienne (Ingrid Thulin), che sta attraversando un momento difficile con il marito a causa della sua gravidanza, decide di accompagnare il suocero. Ma Marienne non prova simpatia per Isak, al quale contesta la marcata avarizia nei confronti del figlio Evald e il carattere duro e distaccato.





