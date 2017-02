Il poster giapponese di Kong: Skull Island è fantastico!

Saturo di colori e di mostri e con il sapore esotico degli ideogrammi del Sol Levante, questo poster giapponese di Skull Island ha il potere di inghiottire qualunque altra immagine della stanza in cui viene appeso. Non si sa quanto gli esseri disegnati dall'illustratore Kaida Yuji siano fedeli al contenuto del film, ma poco importa. L'impatto visivo è notevole e, se non per altro, questo King Kong si farà ricordare per i poster, come quello più in basso per la versione IMAX che è dichiaratamente un omaggio a Apocalypse Now. Skull Island uscirà nei cinema il 9 marzo.