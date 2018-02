Il Pinocchio in live-action della Disney sarà diretto da Paul King

La versione in live-action di Pinocchio che la Disney ha messo in cantiere ormai da tempo ha trovato il suo regista in Paul King, che al suo attivo ha i due successi di critica e pubblico di Paddington e del suo sequel. Le riprese della produzione dovrebbero iniziare il prossimo autunno, e non si ha ancora una data di uscita nei cinema.

Pochi giorni fa lo stesso King era stato dato in trattative per dirigere anche una nuova versione di Willy Wonka. Bisogna adesso capire se il cineasta verrà confermato anche per questo progetto, il quale potrebbe allora scivolare nel tempo a data da destinarsi.

Scritto da Carlo Collodi nel 1883, Le avventure di Pinocchio ha ispirato il celeberrimo film d'animazione del 1940 che vinse due premi Oscar. Anche Roberto Benigni si è confrontato con il classico della letteratura per bambini nel 2002, in una versione con attori in carne e ossa. E ovviamente c'è grnade la versione televisiva del 1972 diretta da Luigi Comencini.

Tra i progetti della Disney in live-action che vedremo nei prossimi mesi ci sono Aladdin per la regia di Guy Ritchie, le cui riprese sono terminate da pochi giorni; Dumbo che sarà diretto da Tim Burton; Il re leone, che vedrà dietro la macchina da presa quel Jon Favreau il quale ha già ottenuto un enorme successo di critica e pubblico con la trasposizione de Il libro della giungla.