Il piano di Simon Pegg e Nick Frost per sconfiggere il Coronavirus - video

I due attori inglesi ci invitano a restare a casa con una variante di una scena della commedia zombie L'alba dei morti dementi.

Come potevano Simon Pegg e Nick Frost, che sono stati protagonisti dello spiritoso zombie movie L'alba dei morti dementi, non consigliarci di restare a casa alla loro maniera in questi giorni di necessario isolamento per evitare il diffondersi del Coronavirus? Il video che i due hanno girato è divertentissimo ed è una parodia, o meglio una spiritosa reinvenzione, di una delle scene più spassose proprio della commedia sui non morti uscita nel 2004.

Nel primo capitolo della Trilogia del Cornetto, Shaun (Pegg) spiegava all’amico Ed (Frost) un piano d'azione da mettere in pratica immediatamente, che consisteva nell'andare a prendere la madre, uccidere il patrigno Philip che era stato contaminato dagli zombie e andare a recuperare l'ex fidanzata Liz. Ed non era d’accordo con la strategia e quindi il piano veniva ridiscusso. Nel video che, naturalmente, vi mostriamo, Pegg e Frost non sono insieme, ma ognuno a casa propria e al telefono. Non possono andare dalla mamma di Shaun e neppure da Liz, ma telefonare a tutte le persone care per informarsi sulle loro condizioni di salute. A parlare è soprattutto Pegg, che, fra le altre cose, intima al compare di non recarsi nel mitico pub de L'alba dei morti dementi, il Winchester. C'è anche un'allusione alla mancanza di carta igienica nei supermercati, fenomeno quanto mai curioso che interessa soprattutto la Germania e l'Inghilterra.

Ed ecco, per la gioia di chi ha amato L'alba dei morti dementi, così come gli altri due film della saga parodistica diretta da Edgar Wright (Hot Fuzz e La fine del mondo), un assaggio della scena originale con il piano. Se vi andasse di vedere l'intera ssequenza, oppure tutto il film, qui trovate dove vedere in streaming L'alba dei morti dementi.