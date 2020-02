Il Pianeta delle Scimmie: il nuovo film non sarà un reboot!

News Cinema

Il regista Wes Ball spiega via Twitter che l'eredità di Cesare continuerà, smentendo una recente falsa notizia.

Il nuovo film della serie del Pianeta delle Scimmie non sarà un reboot, come Il Pianeta delle Scimmie di Tim Burton del 2001, ma partirà da dove è finito The War - Il Pianeta delle Scimmie, cioè dalla morte del protagonista Cesare, "interpretato" da Andy Serkis. La notizia arriva dal regista Wes Ball, che aveva firmato il contratto con la Disney/Fox nel mese di dicembre e che ha dato l'aggiornamento via Twitter scrivendo: "Per i giornalisti non è mai stato così facile entrare in contatto con le persone che conoscono la verità dei fatti. Ma forse, oggigiorno, il problema non è forse la verifica dei fatti? Non importa, non preoccupatevi, non rovinerò la sorpresa, ma è giusto dire che l’eredità di Cesare continuerà".

Le parole di Ball sono motivate da un articolo uscito nello scorso fine settimana in cui si parlava invece di una reinvenzione del film del '68 con Charlton Heston, che fu il capostipite della saga. L'idea di un proseguimento delle vicende delle scimmie evolute ci entusiasma, così come ci aveva entusiasmato la trilogia iniziata nel 2011 da Rupert Wyatt con L’Alba del Pianeta delle Scimmie e proseguita da Matt Reeves (regista di The Batman) con Apes Revolution e, come già detto, con The War - Il Pianeta delle Scimmie. Certo, con Cesare nel paradiso dei primati, tutto è possibile e chissà che il regista della trilogia di Maze Runner non inventi qualcosa di straordinario per gli intelligenti e valorosi animali. Non sappiamo altro del prossimo Pianeta delle Scimmie, né chi ci sarà nel cast né quando arriverà in sala. Ricordiamo che il primo film ebbe ben quattro sequel, l’ultimo dei quali uscito nel ’73.