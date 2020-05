Il piacere della disonestà: il trailer del perduto e unico film da regista di Peter Sellers

News Cinema

L'esordio dietro alla macchina da presa del grandissimo attore inglese ha una versione restaurata in 2K che negli States arriverà a giugno on demand. Eccone un assaggio.

Il primo e unico film da regista di Peter Sellers, che si intitola Il piacere della disonestà e uscì nel 1959, ha ora, per la gioia dei fan dell'artista, una versione restaurata in 2K di cui è appena stato diffuso un bellissimo trailer. Le immagini ci arrivano grazie a Film Movement Classics, che ne aveva acquistato i diritti la scorsa estate, progettando un uscita in un numero limitato di sale, on demand e anche in home video. Film Movement aveva messo gli artigli su altri grandi titoli, tra cui L'innocente del nostro Luchino Visconti.

Tornando al debutto dietro alla macchina da presa di Sellers, che seguì al corto The Running Jumping & Standing Still Film, diretto insieme a Richard Lester, sarà disponibile da giugno sulla piattaforma streaming di Film Movement, sui cui però noi non riusciamo ad andare, e quindi oggi possiamo solo goderci il trailer di cui sopra, il che comunque non è poco. Il film di Sellers era praticamente introvabile e ne esisteva una remota e rovinata copia nell'archivio del British Film Institute.

Adattamento della commedia "Topaze" scritta da Marcel Pagnol nel 1928, Il piacere della disonestà vedeva protagonista lo stesso Sellers nei panni di Auguste Topaze, un integerrimo insegnante scolastico che, dopo essersi rifiutato di dare un voto a uno studente raccomandato che era invece un somaro, si trasformava nel prestanome di un consigliere comunale che aveva introiti poco puliti e scomodi da dichiarare e diventava un uomo senza scrupoli e disonesto. Nel film recitavano anche Nadia Gray, Herbert Lom e Leo McKern.