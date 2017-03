Il permesso - 48 ore fuori: Valentina Bellè in una clip esclusiva del nuovo film di Claudio Amendola

Arriva nei cinema il 30 marzo prossimo, distribuito da Eagle Pictures, Il permesso - 48 ore fuori, il secondo film da regista di Claudio Amendola, scritto in collaborazione con l'autore di Suburra e Romanzo Criminale Giancarlo De Cataldo e Roberto Jannone.



Il film è un noir che segue le vicende di quattro personaggi nelle 48 ore di permesso loro concessi fuori dal carcere.

Sono Luigi, Donato, Angelo e Rossana, interpretati rispettivamente da Claudio Amendola, Luca Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè, quattro persone di età ed estrazione sociale differenti, che devono decidere come utilizzare questa una breve finestra di libertà prima che si richiuda.

Rossana, ad esempio, è una giovane ragazza appartenente all'alta società. Ribelle fin dall'adolescenza, è stata arrestata con dieci chili di cocaina e sta scontando una lunga pena. Rossana è sfinita, non ne può più di quella vita e quando si ritrova provvisoriamente libera è determinata a non tornare più dietro le sbarre...



Eccola in questa nuova clip del film che vi mostriamo in anteprima:





Il permesso - 48 ore fuori: il trailer ufficiale: