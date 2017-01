Il permesso - 48 ore fuori: ecco il trailer del nuovo film da regista di Claudio Amendola

Dopo aver esordito 3 anni fa dietro la macchina da presa con una commedia che, pur trattando di questioni attualissime, guardava alla tradizione più ruspante e popolare del cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta come La mossa del pinguino, Claudio Amendola sta per tornare al cinema con un nuovo film da regista, questa volta di genere del tutto differente.

Il permesso - 48 ore fuori è infatti un thriller sceneggiato dal Giancarlo De Cataldo di Romanzo criminale e di Suburra, nel quale lo stesso Amendola (che questa volta ha scelto di dirigersi, mentre nel precendente film ha fatto solo il regista) interpreta il ruolo del burattinaio dei destini di altri due uomini e di una donna di età ed estrazione sociale differenti, che devono decidere come utilizzare le 48 ore di libertà a loro disposizione prima di dover far rientro, come lui, al Carcere di Civitavecchia, dove sono tutti detenuti.

Nel ruolo dei protagonisti, assieme ad Amendola, ci sono Luca Argentero (in un ruolo al quale non siamo abituati), Giacomo Ferrara e Valentina Bellè.

Il permesso - 48 ore debutterà nelle sale il prossimo 6 aprile, e questo è il suo primo trailer.