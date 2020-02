Il patrimonio di Kirk Douglas? In beneficienza, altro che al figlio Michael!

News Cinema

L'attore è un eroe anche post-mortem, come dimostrano i 50 milioni dollari lasciati alla Douglas Foundation per aiutare i più bisognosi.

Kirk Douglas, morendo, ha fatto un grande gesto, l'ultimo dei suoi memorabili 103 anni di vita. L'attore ha devoluto infatti la gran parte della sua eredità in beneficienza. Di un patrimonio che ammontava circa a 61 milioni di dollari, 50 sono andati alla Douglas Foundation, associazione no profit fondata nel 1964 dall'attore insieme alla moglie Anne Beydens Douglas di cui quest'ultima è a capo e che ha lo scopo di "Aiutare le persone che non riescono ad aiutarsi in altro modo" (come si legge sulla homepage del sito web di riferimento).

Nella fattispecie, il patrimonio andrà al Children's Hospital di Los Angeles, alla St. Lawrence University sotto forma di una borsa di studio per gli studenti meno privilegiati, al Westwood Sinai Temple, che ospita il Kirk e Anne Douglas Childhood Center (centro per l'infanzia) e al Culver City's Kirk Douglas Theater, che accoglie spettacoli dal vivo.

Ovviamente non sappiamo a chi andranno i restanti 10 milioni di dollari e poco più: se alla moglie Anne, al produttore cinematografico Joel Douglas, al produttore Peter Douglas o a Michael Douglas, che però di suo possiede già un bel gruzzoletto (che si dice ammonti a circa 300 milioni di dollari). Ma di questo poco importa tanto a noi quanto al protagonista di Attrazione fatale, che in occasione della scomparsa, lo scorso 5 febbraio, di papà Kirk ha detto: "Kirk ha vissuto bene e ci lascia un'eredità cinematografica destinata a durare per generazioni e un passato di rinomato filantropo che si è impegnato ad aiutare la gente e a diffondere la pace nel nostro pianeta".

Se volete ricordare insieme a noi Kirk Douglas leggete l'articolo di Antonio Bracco Kirk Douglas è vivo e compie oggi 103 anni!, troverete anche un video con le migliori interpretazioni dell'attore.