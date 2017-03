Il pasticcio degli Oscar commentato da presentatore e produttore della serata

L'insistenza con la quale si discute ancora della busta sbagliata consegnata nelle mani di Warren Beatty e Faye Dunaway nella notte degli Oscar 2017 è un segno: forse finalmente in uno degli eventi più solenni di Hollywood è successo qualcosa di davvero imprevedibile e divertente. Qualche giorno dopo il fattaccio, sono stati il presentatore Jimmy Kimmel, il producer dello show Michael De Luca e il regista di La La Land, Damien Chazelle, a rilasciare qualche dichiarazione a Variety e ad alcuni podcast. Kimmel per esempio dice:

"Vado sul palco e c'è il putiferio, la gente è arrabbiata, confusa. Insomma, mi spiace per loro ma mi viene un po' da ridere perché è una situazione troppo spiacevole! Non sapevo se il mio microfono fosse acceso, non sapevo se la gente potesse sentirmi. Le persone erano confuse, non era un momento ideale per una battuta, perché la gente voleva sapere cosa stesse accadendo. Ma io non lo sapevo!

Nessuno di Moonlight voleva fare un discorso, non si capiva nulla. In un certo senso avevano accettato di aver vinto, ma nessuno faceva un passo avanti per dire: oh, mi sa che ora dobbiamo fare un discorso perché abbiamo vinto. Finché vedo Denzel Washington che letteralmente si sbraccia verso di me, mi grida "Barry!" e indica il regista di Moonlight dietro di me, voleva che lo prendessi. A quel punto afferro Barry Jenkins e lo spingo davanti al microfono!"