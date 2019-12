Il Paradiso probabilmente: in esclusiva una divertente clip della commedia di Elia Suleiman

News Cinema

I controlli di sicurezza in aeroporto sono una delle cose più odiate da tutti, il regista Elia Suleiman ne dà una sua versione.

I controlli di sicurezza, visti dalla maschera ironica, e molto politica, di Elia Suleiman. Il regista palestinese è in arrivo nelle nostre sale, dal 5 dicembre, con il suo nuovo film, Il Paradiso probabilmente, e siamo lieti di proporvi in esclusiva una scena in cui vediamo il suo alter ego su grande schermo alle prese con i controlli di sicurezza in un aeroporto.

Dopo essere fuggito dalla sua Palestina in cerca di una nuova terra d’azione, ES si rende conto che il suo paese sembra non abbandonarlo mai, oltretutto in occidente troverà dinamiche altrettanto assurde. Fra commedia e satira sociale e politica, Il Paradiso probabilmente è il nuovo sguardo ironico di Suleiman sull’oggi.