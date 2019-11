Il paradiso probabilmente: in esclusiva il poster italiano della stralunata commedia di Elia Suleiman

News Cinema

Menzione della speciale della giuria allo scorso Festival di Cannes.

Il cinema di Elia Suleiman è unico come il suo autore, fra i più amati fuori dalla sua Palestina. Stralunato, originale, utilizza ogni inquadratura per creare un ritmo particolare fra chi (e cosa) è in scena e chi si trova fuori campo. Esilarante eppure malinconico, e molto politico, è anche il suo nuovo film, Il paradiso probabilmente, premiato a Cannes, dove come al solito è lui stesso il protagonista, una vera maschera alla Charlot, che questa volta abbandona la sua Palestina, in cerca di una nuova patria.

Il problema è che, dovunque vada, a Parigi o New York, la sua terra sembra tornare costantemente nella nuova vita quotidiana. Elia Suleiman ci conduce in un nuovo viaggio alla ricerca della riposta alla domanda: qual è il luogo che possiamo realmente definire casa?

Per ora vi presentiamo in esclusiva il poster de Il paradiso probabilmente, in attesa dell’uscita nelle sale, prevista per Academy Two dal 5 dicembre prossimo.