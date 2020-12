Il Padrino 4 potrebbe ancora farsi, secondo la Paramount: Andy Garcia si offre per dirigerlo

News Cinema

In occasione dell'uscita della versione rimontata del Padrino parte III, The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, la Paramount non esclude un quarto film. Andy Garcia propone la sua candidatura a regista.

Questo mese arriverà nei cinema in uscita limitata e poi in digitale e on demand in America la versione restaurata e completamente rimontata de Il Padrino - Parte III, il film meno amato della trilogia sulla mafia scritta da Mario Puzo e diretta da Francis Ford Coppola. Il film è stato ribattezzato The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone e tutti sono soddisfattissimi della sua riuscita, sia chi all'epoca non lo aveva amato, come Diane Keaton, sia chi non capiva perché non fosse piaciuto, come Andy Garcia (che per altro fu tra i più criticati, accanto alle stroncature unanimi della performance di Sophia Coppola). Essendo tra i detrattori del film, non vediamo l'ora di vedere questa nuova versione, che sembra aver riaperto alla Paramount l'interesse per un possibile Padrino 4.

Essendo trascorsi ben 30 anni dal terzo film, non riusciamo nemmeno a immaginarlo, senza buona parte degli interpreti originali (del resto il Michael Corleone di Al Pacino è morto, anche se la moglie Kay interpretata da Diane Keaton è ancora disponibile), ma lo Studio non esclude un quarto capitolo, ovviamente con un'avvertenza, come dice tramite un portavoce nella dichiarazione rilasciata al New York Times: "Anche se non ci sono progetti imminenti per un altro film nella saga del Padrino, dato il perdurante potere della sua eredità, resta una possibilità se verrà fuori la storia giusta".

Nel caso, è comunque altamente improbabile che il compito di dirigerlo verrebbe affidato a Coppola, ma proprio Andy Garçia che nel film aveva il ruolo di Vincent, figlio illegittimo di Michael Corleone e futuro Padrino, ha espresso il suo interesse a sostituirlo dietro la macchina da presa, se lui sarà d'accordo: "Assolutamente" - ha dichiarato in un'intervista a Insider - "sono a disposizione. Qualsiasi cosa Francis desideri non la metterei mai in discussione. Sono in debito con lui, ho solo bisogno della sua benedizione". A quanto pare, sia Coppola - ma il progetto fu bloccato dalla morte di Mario Puzo nel 1999 - sia Andy Garcia avevano un'idea per il quarto film, dopo la fine del terzo. Chissà che non risalti fuori, alla luce di questo nuovo interesse espresso dalla Paramount.