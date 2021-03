Il padre della sposa: Andy Garcia protagonista di un remake… cubano

News Cinema

La commedia con Steve Martin e Diane Keaton Il padre della sposa, ispirata all'omonimo film con Spencer Tracy, avrà un remake con protagonista una famiglia di origini cubane. Capitana il cast Andy Garcia.

A trent'anni esatti dall'uscita in sala, la fortunata commedia Il padre della sposa avrà un remake. La nuova versione del film con Steve Martin e Diane Keaton parlerà però di una famiglia cubana, e allora chi se non Andy Garcia per capitanarne il cast?

Di una specie di terzo film della serie, a seguire Il padre della sposa 2 del 1995, si era parlato nel mese di settembre. In realtà non si trattava di un nuovo capitolo ma di una reunion del cast o mini special. Noi oggi vi diamo invece notizia di un'altra storia, o meglio della stessa storia ma collocata in un altro tempo e con protagonisti dalle caratteristiche differenti.

Cosa sappiamo del rifacimento de Il padre della sposa? Per esempio che la sceneggiatura è di Matt Lopez (L'apprendista Stregone) e che la regia è stata affidata al messicano Gary Alazraki, al quale dobbiamo la serie Club de Cuervos. Sappiamo anche che Andy Garcia è entusiasta del progetto, e che ha dichiarato: "Sono molto contento di entrare a far parte de Il padre della sposa, un film molto amato che negli anni ha portato tanta gioia a tante persone, e di rappresentare la mia cultura e tradizione cubana. Faccio i miei complimenti alla Warner Bros. per l'intuizione e festeggio quest'opportunità che ha creato".

Uscito nel 1991, Il padre della sposa era a sua volta un remake di un celeberrimo film con Spencer Tracy e una giovane e bellissima Elizabeth Taylor. Si intitolava anch'esso Il padre della sposa e arrivò nelle sale cinematografiche nel 1950. Diretto da Vincente Minnelli, ebbe tre candidature agli Oscar: per il miglior film, il migliore attore protagonista e la migliore sceneggiatura non originale. Nel 1951 invase i cinema il sequel, Papà diventa nonno. Nel 1961, infine, fu la volta di un'omonima serie televisiva composta da 34 episodi e ispirata al primo film.