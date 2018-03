Il nuovo trailer di Chappaquiddick con Jason Clarke nel ruolo di Ted Kennedy

Jason Clarke interpreta Ted Kennedy in questo trailer del Chappaquiddick di John Curran, film dedicato a uno scandalo del 1969: dopo una cena in Massachusetts nell'isola di Chappaquiddick, Ted offrì a una delle donne che erano state impegnate nella campagna del suo fratello defunto Robert, cioè Mary Jo Kopechne, di accompagnarla a prendere un traghetto. L'auto guidata da Ted finì fuori strada in un canale: l'uomo riuscì a uscire dall'abitacolo, ma la donna rimase bloccata all'interno. Kennedy non rivelò l'accaduto alle autorità prima che auto e cadavere fossero rinvenuti, venendo denunciato per omissione di soccorso (aggravata dall'essere stato responsabile dell'incidente). Secondo molti lo scandalo che ne seguì taglio le gambe a ogni sua possibile pretesa di candidatura presidenziale. La "maledizione" dei Kennedy continuava. Il cast del film, in uscita negli States ad aprile, vede Kate Mara nel ruolo di Mary Jo e Bruce Dern in quelli di Joe Kennedy Sr.