Il nuovo Spawn sarà ideato dal maestro degli effetti Greg Nicotero

I più esperti di horror conosceranno sicuramente Greg Nicotero, genio del makeup e degli effetti fisici. Nicotero ha accettato di portare in vita lo Spawn di Todd McFarlane nel nuovo film che lo stesso autore del fumetto sta preparando, con Jamie Foxx nel ruolo del protagonista Al Simmons e Jeremy Renner in quello del detective Twitch Williams.

Vincitore di un Emmy per il suo lavoro sulla serie The Walking Dead, Nicotero è attivo da tempo immemorabile, specie in partnership con i suoi soci Howard Berger e Robert Kurtzman. Dagli inizi con Il giorno degli zombi (1985) di Romero, passando per Sam Raimi e il gore dei film di Tarantino, la ditta Nicotero-Kurtzman-Berger è sinonimo di gore di qualità. Attualmente Nicotero, oltre ad aver diretto alcuni episodi proprio di The Walking Dead, sta preparando un rilancio della serie Creepshow. Il nuovo Spawn sarà un'occasione simbolica per Greg, dal momento che fu tra i corresponsabili del primo adattamento di Spawn nel 1997, un film detestato da tutti i fan.

Ricordiamo che Spawn, nato dalla fantasia di McFarlane nel 1992, racconta dell'ex agente speciale della CIA Al Simmons, che muore tradito dall'organizzazione. Finisce all'inferno e, in cambio della promessa di riunirsi a sua moglie, accetta l'offerta del demone Malebolgia: tornare in vita come guerriero demoniaco per guidare l'attacco alle forze del Paradiso.